Офшори президента Зеленського. Влада зірвала прем'єру скандального фільму-розслідування

За кілька годин до прем’єри авторам повідомили, що у приміщенні ремонт

Розслідувальній агенції «Слідство.Інфо» відмовили у приміщенні для показу фільму «Офшор 95», що присвячений таємницям бізнесу Володимира Зеленського. Про це керівниця агенції, журналістка Анна Бабінець повідомила на своїй сторінці у Facebook. Так, прем’єру було заплановано третього жовтня на 19:00 у Малій опері. Однак лише за п’ять годин до показу директор закладу Олексій Прасол заявив, не показуватиме фільм про президента.

«Згодом Олексій написав, що у них немає світла і взагалі ремонт. Я приїхала, переконалися, що світло є, а ремонту немає. Однак постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день – опера закривається о 17.00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку. Угода у нас укладена, локація оплачена», – написала Анна Бабінець.

Вона також попросила допомоги у пошуку нової локації для прем’єри, адже на показ зареєструвалися 250 людей.

Раніше Кабінет міністрів України розширив перелік офшорних зон. До нього потрапила юрисдикція Сінт-Мартен – острів у Карибському морі. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 29 вересня. Йдеться про внесення змін в додаток до розпорядження Кабміну від 23 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 22 лютого ЄС змінив «чорний список» офшорів. Рада ЄС ухвалила рішення додати Домініку до списку юрисдикцій ЄС, що не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці. Виключили з цього «чорного списку» офшорів Барбадос.

У березні 2018 року ЄС виключив із переліку офшорів Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови.