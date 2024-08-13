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Скільки аеродромів використовують окупанти у Криму: роз’яснення Військово-морських сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки аеродромів використовують окупанти у Криму: роз’яснення Військово-морських сил
За словами речника Військово-морських сил, російські загарбники могли б використовувати більше аеродромів у Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська авіація використовує за призначенням щонайменше п'ять аеродромів на півострові

Російські війська продовжують використовувати кілька аеродромів в окупованому Криму, попри зниження їхньої ефективності. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами речника, російська авіація використовує за призначенням щонайменше п'ять аеродромів на півострові, однак два з них уже не мають того навантаження, яке було на початку повномасштабного вторгнення. Втрати в техніці призвели до значного скорочення діяльності цих об'єктів. «Фактично зведено до мінімуму діяльність цих аеродромів», – зазначив він.

Плетенчук додав, що російські окупанти могли б використовувати більше аеродромів у Криму, враховуючи наявність великої кількості таких об'єктів на півострові. Однак, з якихось тактичних причин, вони воліють продовжувати експлуатацію саме цих аеродромів і не передислокують авіацію на материкову частину Росії.

«Передислокувати авіацію кудись на материкову частину так званої РФ вони не хочуть з якихось тактичних міркувань, тому продовжують використовувати саме ці аеродроми», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня російське місто Липецьк зазнало атаки безпілотників. У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. Головне управління МНС по регіону підтвердило факт пожежу на аеродромі.

Згодом з'явилися супутникові знімки наслідків ударів по по аеродрому у Липецьку.

Як повідомлялося, українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет Ataсms для ураження військових аеродромів Росії.

Читайте також: Удар по аеродрому у Липецьку. Чим важливе це місто для ЗСУ 
Теги: аеродром окупанти Крим

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