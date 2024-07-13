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Росіяни готують нові підрозділи для атак у Вовчанську: ЗСУ повідомили про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни готують нові підрозділи для атак у Вовчанську: ЗСУ повідомили про небезпеку
Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську
фото з відкритих джерел

Військові зазначають, що продовжують заходи з посилення стійкості оборони

Російські окупанти на Харківському напрямку продовжують наступальні дії. Зокрема вони готують нові підрозділи до атак у Вовчанську. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».

За підрахунками військових, загалом з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сил оборони відбили 5 ворожих атак.

«Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 ОМСБр 6А до атак у Вовчанську», – ідеться в повідомленні.

Військові зазначають, що продовжують заходи з посилення стійкості оборони. Натомість противник продовжує завдавати ударів. В угрупуванні зафіксували 19 ворожих авіаційних ударів (43 КАБи) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке. Також окупанти завдали 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 487 обстрілів.

Разом із тим путінські війська зазнають втрат. На Харківському напрямку вони склали 112 осіб (вбитими та пораненими).

Що ж до озброєння та техніки, то знищеними та пошкодженими ворог втратив: 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА. Також знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції безпілотників.

Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група ввечері 26 червня здійснила штурм кордону на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків), але війська РФ не почали наступальних дій у цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Теги: Харків окупанти озброєння танки ворог

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