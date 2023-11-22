Умєров розповів, скільки Росія втратила солдат за останні півтора місяці війни

За словами Умєрова, зброя, надана партнерами – зокрема, системи Himars, ракети Stormshadow, Scalp і Atacms, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті

Устем Умєров: «Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, – це сила. І ми добре вивчили цю мову»

За останні шість тижнів бойових дій в Україні Російська Федерація втратила майже 36 тис. солдат своєї армії. Про це повідомив міністр оборони Устем Умєров на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

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Зокрема, Сили оборони та безпеки України витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту – такі результати наших асиметричних дій. «Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, – це сила. І ми добре вивчили цю мову», – наголосив міністр оборони.

Також Умєров додав, що згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, лише з часу останньої зустрічі у рамках формату «Рамштайн» – шість тижнів тому – Росія втратила майже 36 тис. солдатів.

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За його словами, зброя, надана партнерами – зокрема, системи Himars, ракети Stormshadow, Scalp і Atacms, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті.

На переконання міністра, подальший розвиток «коаліцій спроможностей» – зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування – допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів. «Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами», – сказав Умєров.

Триває 637-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.