В окупованій Волновасі п’яний рашист на бензовозі вбив колаборантку

Колаборантка стала жертвою російських окупантів

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області сталася ДТП, у результаті якої загинула колаборантка, «головний бухгалтер МВС» Олена Кириченко. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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ДТП сталася увечері 9 листопада.

Повідомляється, що легковий ЗАЗ «Славута» зіткнувся з КамАЗом. За кермом легкового автомобіля була головна бухгалтерка місцевого відділення окупаційного МВС Олена Кириченко. Від отриманих травм вона загинула.

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Бензовозом керував окупант із Примор'я Олександр Сітчихін. Слідство вважає, що він був п'яний. Інші подробиці інциденту невідомі.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Волновасі росіяни розстріляли родину з дітьми. Вбивство сталося 27 жовтня. У будинку жило подружжя – Наталія та Андрій, а також їхні діти – учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

Згодом з'явилися нові подробиці розстрілу родини з дітьми у Волновасі. Причиною конфлікту з солдатом РФ стала висловлена раніше вдень фраза голови родини Едуардом «за України без вас було краще – валіть звідки прийшли».

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець відреагував на розстріл родини в окупованій Волновасі. За його даними, було вбито одразу дев’ятьох людей, у тім числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.