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В окупованій Волновасі п’яний рашист на бензовозі вбив колаборантку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованій Волновасі п’яний рашист на бензовозі вбив колаборантку
Технікою окупантів часто керують п'яні військові
фото ілюстративне

Колаборантка стала жертвою російських окупантів

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області сталася ДТП, у результаті якої загинула колаборантка, «головний бухгалтер МВС» Олена Кириченко. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

ДТП сталася увечері 9 листопада.

Повідомляється, що легковий ЗАЗ «Славута» зіткнувся з КамАЗом. За кермом легкового автомобіля була головна бухгалтерка місцевого відділення окупаційного МВС Олена Кириченко. Від отриманих травм вона загинула.

Бензовозом керував окупант із Примор'я Олександр Сітчихін. Слідство вважає, що він був п'яний. Інші подробиці інциденту невідомі.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Волновасі росіяни розстріляли родину з дітьми. Вбивство сталося 27 жовтня. У будинку жило подружжя – Наталія та Андрій, а також їхні діти – учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

Згодом з'явилися нові подробиці розстрілу родини з дітьми у Волновасі. Причиною конфлікту з солдатом РФ стала висловлена раніше вдень фраза голови родини Едуардом «за України без вас було краще – валіть звідки прийшли».

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець відреагував на розстріл родини в окупованій Волновасі. За його даними, було вбито одразу дев’ятьох людей, у тім числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення. 

Теги: окупанти Донеччина ДТП

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Кримінал

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