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Агент ФСБ готував теракт на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Агент ФСБ готував теракт на Одещині
Зловмисник перебуває під вартою
фото: СБУ

20-річний наркозалежний з Одещини був завербований ФСБ через Телеграм-канал

СБУ та Національна поліція зірвали нову спробу ФСБ здійснити ще один теракт в Україні. За результатами спецоперації в Одесі затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний з Одещини, який був завербований ФСБ через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російського спецслужбіста агент придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити СВП та замаскувати його під вогнегасник.

«Далі фігурант мав залишити вибухівку за адресою, на яку чекав від окупантів. Після цього рашисти планували підірвати СВП за допомогою виклика на телефон, який був підʼєднаний до вибухового пристрою. Перед тим, як здійснити теракт, російський куратор доручив агенту виконати «тестове» завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини», – йдеться у повідомленні.

Агент ФСБ готував теракт на Одещині фото 1

Співробітники СБУ і Нацполіції завчасно викрили зловмисника і затримали за місцем проживання, коли він намагався позбутися речових доказів. Під час обшуку у затриманого вилучено складові для виготовлення СВП, зокрема хімічні компоненти та вогнегасник з мобільним телефоном.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (замах на диверсію в умовах воєнного стану). Крім того, планується додаткова кваліфікація його злочинів за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб РФ, який готував підрив одного із військових у місті Буча. Повідомляється, що фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з Ірпеня, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. 

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.

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Теги: росія теракт СБУ ФСБ війна Одещина Україна

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