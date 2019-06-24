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    Події в Україні

    Словацькі винищувачі піднялися в небо через пасажирський літак, що прямував в Україну (відео)

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    МіГ-29 були підняті в повітря у небі над республікою для супроводу літака Airbus A320 авіакомпанії Ernest - Словацькі винищувачі піднялися в небо через пасажирський літак, що прямував в Україну (відео)
    МіГ-29 були підняті в повітря у небі над республікою для супроводу літака Airbus A320 авіакомпанії Ernest

    Винищувачі вилетіли з авіабази Сліач через те, що пасажирський літак перестав відповідати на запити авіадиспетчерів

    Словацькі винищувачі МіГ-29 були підняті в повітря у небі над республікою для супроводу літака Airbus A320 авіакомпанії Ernest, що виконував рейс EG547 з Мілана до Харкова. Про це повідомляє Міністерство оборони Словаччини у Facebook.

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    Зазначається, що винищувачі вилетіли з авіабази Сліач через те, що пасажирський літак перестав відповідати на запити авіадиспетчерів.

    Очевидці у соцмережах написали про те, що у словацьких містах Рожнява та Кошице чули звуки схожі на вибухи через різкий зліт винищувачів, що проходили надзвуковий бар'єр.

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    «Після того, як зв'язок з бортом було відновлено, лайнер продовжив виконання рейсу без супроводу», - йдеться у повідомленні.

    Літак рейсу EG547 вилетів з аеропорту Мальпенса у Мілані о 20:11 (21:11 за київським часом) 23 червня.

    Приблизно о 21:15 (22:15 за Києвом) над територією Словаччини він перестав виходити на зв'зок.

    О 22:38 за київським часом він увійшов у повітряний простір України. Приземлився у Харкові о 23:57.

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    Нагадаємо, американський безпілотник-розвідник увійшов в повітряний простір України.

     

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