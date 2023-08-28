Смерть полковника СБУ: з'явилися фото з кабінету правоохоронця

Пістолет Макарова, з якого, як припускають, міг застрелитись полковник

Загиблий, як вказано у документі, полковник Дмитро Бакаєв, заступник 1 служби Управління спеціального зв'язку СБУ

У кабінеті полковника СБУ Дмитра Бакаєва, про смерть якого стало відомо сьогодні, правоохоронці виявили пістолет Макарова і рапорт. У рапорті офіцер звинувачує свого начальника у приниженні честі і гідності. Також пише, що інший керівник перетворив підрозділ у «концтабір». Світлини з місця подій опублікувало видання «Обозрєватель».

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Видання опублікувало три світлини – пістолет, з якого, припускають, застрелився загиблий, рапорт-передсмертна записка, фрагмент робочого кабінету, де відбулась подія. Загиблий, як вказано у документі, полковник Дмитро Бакаєв, заступник 1 служби Управління спеціального зв'язку СБУ.

На одній зі світлин, справжність якої поки що не підтверджена офіційно, можна побачити деякі обставини інциденту. Зокрема видно, що у момент смерті полковник СБУ був одягнутий у джинси та чорні спортивні туфлі. Також помітно, що він упав поруч зі столом, але не ясно – обличчям догори чи донизу. Поруч з ногою – пістолет Макарова, на відстані 50-80 см – стілець.

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На іншій світлині – рапорт, який тлумачать як «передсмертну записку». У рапорті чоловік пише про приниження честі та гідності, які він зазнавав від свого керівника. Вказує також ім'я цієї людини – Пучков А.В.

Також згадується ще одне ім'я – Юрченко В.А. Цей посадовець, на думку Бакаєва, перетворив підрозділу СБУ у концтабір: «Крім того, методи керування Юрченка В. А. перетворили управління на концлагерь, у якому неможливо працювати ні морально, ні фізично», –— написав він.

На третій світлині – пістолет Макарова, з якого, як припускають, міг застрелитись полковник.

Нагадаємо, раніше СБУ офіційно підтвердила загибель свого офіцера. При цьому назвали його ім'я, висловили співчуття та запевнили, що сприятимуть Національній поліції, у якій відкрили кримінальне провадження.