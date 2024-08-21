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Президент клубу «Інгулець» Поворознюк потрапив у ДТП (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент клубу «Інгулець» Поворознюк потрапив у ДТП (фото)
За словами президента клубу «Інгулець», в ДТП він потрапив через те, що не впорався з керуванням
фото: Facebook/Олександр Поворозюк

Поворознюк потрапив в аварію, коли їхав до Івано-Франківщини на матч Кубка України

У середу, 21 серпня, президент футбольного клубу «Інгулець», бізнесмен та одіозний підприємець з Кіровоградщини Олександр Поворозюк потрапив у ДТП на Прикарпатті. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Поворознюка, він їхав до Івано-Франківщини на матч Кубка України. Зазначимо, 21 серпня на Прикарпатті, у місті Городенка в межах відбувся матч місцевого клубу «Пробій» та ФК «Інгулець», президентом якого є Поворознюк.

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Наслідки ДТП за участі президента клубу «Інгулець»
фото: Facebook/Олександр Поворозюк

«За 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний», – повідомив Олександр Поворознюк та показав фото з місця ДТП.

Президент ФК «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк опинився у базі «Миротворець»за підтримку у листопаді 2013 року Віктора Януковича у рішенні щодо призупинення євроінтеграційних процесів в Україні та розвороту у бік Росії. Підприємець має щонайменше три судимості, одна з яких за статтею 86 КК України «Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна». Згодом він заявив, що «Миротворець» виключив його зі своєї бази.

До слова, у Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Унаслідок ДТП постраждали п'ять людей.

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Теги: аварія ДТП Олександр Поворознюк автомобіль Кубок України

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