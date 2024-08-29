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Справа Кириленка: за голову Антимонопольного комітету внесено заставу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа Кириленка: за голову Антимонопольного комітету внесено заставу
Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс заставу у 30 млн грн
фото з відкритих джерел

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн

За очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесено заставу на суму 30 млн грн. 28 серпня йому було обрано запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба ВАКС Суспільному .

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні.

Як повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляції.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА

До слова, у вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

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Теги: прокуратура прокурор автомобіль майно Павло Кириленко суд

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