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    Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: автівка збила чотирьох людей

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    Двоє постраждалих госпіталізовані з травмами - Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: автівка збила чотирьох людей
    Двоє постраждалих госпіталізовані з травмами
    Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion/

    У аварії загинула жінка та трирічна дитина

    В Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталася смертельна ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була трирічна дитина. Про це інформує пресслужба Національної поліції.

    Повідомлення про ДТП надійшло сьогодні о 17:20.

    «За попередньою інформацією водій автомобіля «ЗАЗ 1102», 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги», – пише пресслужба.

    Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

    Внаслідок ДТП на місці загинула одна з жінок. Через деякий час у лікарні помер трирічний хлопчик. дев’ятирічну дівчинку й 65-річну жінку також госпіталізували.

    Поліція встановлює усі обставини події.

    Нагадаємо, вчора поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

    Згодом стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом.

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    Теги: ДТП ЗАЗ водій поліція жінка
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    Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: автівка збила чотирьох людей