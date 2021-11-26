Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: автівка збила чотирьох людей

У аварії загинула жінка та трирічна дитина

В Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталася смертельна ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була трирічна дитина. Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Повідомлення про ДТП надійшло сьогодні о 17:20.

«За попередньою інформацією водій автомобіля «ЗАЗ 1102», 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги», – пише пресслужба.

Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

Внаслідок ДТП на місці загинула одна з жінок. Через деякий час у лікарні помер трирічний хлопчик. дев’ятирічну дівчинку й 65-річну жінку також госпіталізували.

Поліція встановлює усі обставини події.

Нагадаємо, вчора поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

Згодом стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом.

Читайте також: