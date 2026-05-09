Військова не виконала наказу у перший день вторгнення: чому її суворо покарали

Суд наголосив, що звільнення від покарання за такі злочини «демотивує інших військових», які ризикують життям на передовій

Шевченківський районний суд Харкова відправив за ґрати на п’ять років молодшу сержантку прикордонної служби. Жінка, яка працювала кухарем, не прибула до підрозділу після наказу у перший день повномасштабного вторгнення. Поки колеги евакуювалися під обстрілами, вона залишилася вдома в окупованому селі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

24 лютого 2022 року близько 05:00 ранку весь особовий склад відділу прикордонної служби «Вільхуватка» отримав сигнал тривоги. Колеги обвинуваченої згадують: збиралися швидко, вантажили зброю та БК під звуки перших обстрілів. Більшість прибула протягом 20-30 хвилин.

Однак кухарка підрозділу на місці збору так і не з'явилася. За даними слідства, вона перебувала вдома, в окупованому селі, до липня 2023 року, не роблячи спроб зв'язатися з командуванням чи вийти на підконтрольну Україні територію.

У суді жінка провину визнала лише частково. Військова розповіла, що отримала наказ о 05:00, збиралася і добиралася з іншого села близько години. Коли прибула до підрозділу о 06:00, там вже було порожньо, а навколо йшли ворожі колони. Командир по телефону нібито сказав «пересидіти», оскільки виїхати було неможливо. Також жінка стверджувала, що є одинокою матір'ю і дбала про дітей під час окупації.

Однак свідки-товариші по службі зазначили, що евакуація підрозділу тривала не миттєво, вони ще певний час перебували у сусідніх населених пунктах і були на зв'язку.

Суд постановив, що, як військовослужбовиця за контрактом, підсудна мала звернутися до будь-якої іншої військової частини або підрозділу. Також захист не надав підтверджень, що жінка справді намагалася виїхати з окупованої території чи шукати свій загін.

Суд наголосив, що звільнення від покарання за такі злочини «демотивує інших військових», які ризикують життям на передовій. Тож, попри те, що обвинувачена раніше не була судима і самостійно виховує двох дітей, суддя не знайшов підстав для іспитового строку (ст. 75 КК). Її засудили до п’яти років позбавлення волі за ч. 5 ст. 407 КК України. Жінку затримають одразу після того, як вирок набере законної сили.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.