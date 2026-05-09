Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військова не виконала наказу у перший день вторгнення: чому її суворо покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Військова не виконала наказу у перший день вторгнення: чому її суворо покарали
У суді жінка провину визнала лише частково
фото з відкритих джерел

Суд наголосив, що звільнення від покарання за такі злочини «демотивує інших військових», які ризикують життям на передовій

Шевченківський районний суд Харкова відправив за ґрати на п’ять років молодшу сержантку прикордонної служби. Жінка, яка працювала кухарем, не прибула до підрозділу після наказу у перший день повномасштабного вторгнення. Поки колеги евакуювалися під обстрілами, вона залишилася вдома в окупованому селі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

24 лютого 2022 року близько 05:00 ранку весь особовий склад відділу прикордонної служби «Вільхуватка» отримав сигнал тривоги. Колеги обвинуваченої згадують: збиралися швидко, вантажили зброю та БК під звуки перших обстрілів. Більшість прибула протягом 20-30 хвилин.

Однак кухарка підрозділу на місці збору так і не з'явилася. За даними слідства, вона перебувала вдома, в окупованому селі, до липня 2023 року, не роблячи спроб зв'язатися з командуванням чи вийти на підконтрольну Україні територію.

У суді жінка провину визнала лише частково. Військова розповіла, що отримала наказ о 05:00, збиралася і добиралася з іншого села близько години. Коли прибула до підрозділу о 06:00, там вже було порожньо, а навколо йшли ворожі колони. Командир по телефону нібито сказав «пересидіти», оскільки виїхати було неможливо. Також жінка стверджувала, що є одинокою матір'ю і дбала про дітей під час окупації.

Однак свідки-товариші по службі зазначили, що евакуація підрозділу тривала не миттєво, вони ще певний час перебували у сусідніх населених пунктах і були на зв'язку.

Суд постановив, що, як військовослужбовиця за контрактом, підсудна мала звернутися до будь-якої іншої військової частини або підрозділу. Також захист не надав підтверджень, що жінка справді намагалася виїхати з окупованої території чи шукати свій загін.

Суд наголосив, що звільнення від покарання за такі злочини «демотивує інших військових», які ризикують життям на передовій. Тож, попри те, що обвинувачена раніше не була судима і самостійно виховує двох дітей, суддя не знайшов підстав для іспитового строку (ст. 75 КК). Її засудили до п’яти років позбавлення волі за ч. 5 ст. 407 КК України. Жінку затримають одразу після того, як вирок набере законної сили.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

 

 

Читайте також:

Теги: 24 лютого вирок жінка суддя наказ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко, якого ще недавно гордо називали останнім диктатором Європи, а днями оголосив себе великим демократом
Між Сі та Путіним. Лукашенку час визначатися
19 квiтня, 22:22
Мати судді Ганна Іваницька придбала апартаменти в елітному ЖК Signature на Печерську
30 об’єктів нерухомості, ресторан та елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
8 квiтня, 18:10
У США засуджено «королеву кетаміну» за смерть Меттью Перрі
У США засуджено «королеву кетаміну» за смерть Меттью Перрі
9 квiтня, 05:50
Суд вважав, що дії обвинуваченої сприяли військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації
Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф
13 квiтня, 13:40
Суд засудив Флачека до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму
РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
17 квiтня, 06:46
Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення
У Тернополі оштрафували синоптикиню, виною всьому – погана погода
18 квiтня, 16:15
Найболючіша частина сповіді пані Клавдії – про те, як статус «чорнобильця» став клеймом
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
25 квiтня, 19:15
Пошкоджений гуртожиток, люди під час атаки були у підвалі
Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
3 травня, 17:29
Жінка 1964 року народження випала з вікна на 13 поверсі
На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
6 травня, 17:52

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 10 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 травня 2026: традиції та молитва
Військова не виконала наказу у перший день вторгнення: чому її суворо покарали
Військова не виконала наказу у перший день вторгнення: чому її суворо покарали
Найбільша мережа супермаркетів України почала продавати горілку стаканами (фото)
Найбільша мережа супермаркетів України почала продавати горілку стаканами (фото)
Окупант пішов воювати, щоб вилікувати батька від раку, а той відмовився говорити з сином
Окупант пішов воювати, щоб вилікувати батька від раку, а той відмовився говорити з сином
Як правильно прикладатися до ікон? ПЦУ роз’яснила, як поводити себе біля святинь
Як правильно прикладатися до ікон? ПЦУ роз’яснила, як поводити себе біля святинь
МОЗ уточнило нові правила роботи електронних направлень: що зміниться з 20 травня
МОЗ уточнило нові правила роботи електронних направлень: що зміниться з 20 травня

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua