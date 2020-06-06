Смертельна ДТП у Харкові: легковик влетів в УАЗ (фото)



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ДТП сталася на вулиці Клочковській у Харкові Фото: Telegram-канал «Харків оперативний»

Водій легкового авто помер не приходячи до тями

У Харкові сталася смертельна ДТП: легковий автомобіль на швидкості влетів в УАЗ.

Про це повідомляє Telegram-канал «Харків оперативний».

ДТП сталася на вулиці Клочковській.

«Смертельна ДТП на Клочковській, 136. ВАЗ-2114 залетів під «буханець» (УАЗ)», – йдеться в повідомленні.

Водій легкового авто помер не приходячи до тями.

На фото видно, що передня частина автомобіля ВАЗ повністю зім’ята. На місце прибули поліцейські та медики. Автомобіль УАЗ отримав набагато менш серйозні пошкодження, ніж ВАЗ-2114.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП, в якій постраждала журналістка «5 каналу» Вероніка Ухалкова. Журналістка знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, у четвер, 4 червня, на Північно-Східному об’їзді поблизу м. Бориспіль сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 16:35.

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