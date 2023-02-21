Сьогодні весь світ відзначає День рідної мови: історія та цікаві факти

21 лютого кожен народ вшановує свою мову

Щороку сьогодні, 21 лютого, мільйони людей у всьому світі відзначають День рідної мови. Це свято є нагодою вшанувати мовні та культурні традиції, які передаються з покоління в покоління.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День рідної мови вперше був проголошений ЮНЕСКО в 1999 році. Він покликаний привернути увагу до важливості навчання рідної мови та збереження всіх мов, якими розмовляють у країні чи регіоні.

Однак початок цьому святу дали трагічні події. 21 лютого 1952 року в Бангладеш (Східний Пакистан) влада жорстоко придушила мітингувальників, які протестували проти заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської мови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із 1971 року, після проголошення незалежності Бангладеш, цей день відзначають у країні як день мучеників, які загинули за рідну мову. За пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

За даними цієї організації, сьогодні у світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% з них знаходяться під загрозою зникнення через глобалізацію та зростання міграції. Зокрема, лише в Європі під загрозою перебувають 30 мов, 13 із яких – на межі зникнення.

Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. Хосе-Марія Арце

Українську мову знають та використовують приблизно 50 млн людей у всьому світі. Вона зазнала чимало випробувань за свою історію. Адже неодноразово її забороняли імперські та диктаторські режими, які прирівнювали українську до діалекту чи говірки. Однак попри перешкоди, українська мова досі активно розвивається і міцно вкорінена в свідомості українців, як мова нашої нації.

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Ліна Костенко

Російськомовні українці ще до початку війни активно переходили на українську і продовжують це робити. Так вони висловлюють свою позицію проти агресора. Нині – історичний шанс для України назавжди позбутися будь-яких культурних зв’язків із Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українську мову вчать усе більше іноземців. За даними онлайн-платформи для вивчення іноземних мов Duolingo, за тиждень повномасштабної війни, яку розпочала Росія, кількість охочих вчити українську у світі зросла на 200%.

Цікаві факти про українську мову