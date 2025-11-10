Головна Країна Кримінал
Зґвалтування 14-річної на Закарпатті. Апеляційний суд залишив у силі вирок кривдникам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зґвалтування 14-річної на Закарпатті. Апеляційний суд залишив у силі вирок кривдникам
Суд призначив ґвалтівникам покарання у вигляді шести років позбавлення волі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Хлопців визнано винними у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої

Закарпатський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

«За участі ювенальних прокурорів Офісу генерального прокурора Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок Воловецького районного суду щодо трьох осіб, визнаних винними у сексуальному насильстві стосовно неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України). Їм призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі кожному», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого 2025 року суддя Воловецького районного суду оголосив вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Обвинувачені отримали реальний строк ув’язнення. Про це повідомляють адвокати потерпілої.

Так, кожному обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком – суд не встановив.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тис. грн моральної шкоди суд стягнув 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. У коментарі «Главкому» адвокатка Miller Law Firm, яка представляла інтереси постраждалої, Наталія Баранова повідомила: потерпіла сторона погоджується з вироком щодо такого покарання обвинуваченим і вважає його справедливим.

Теги: Закарпаття зґвалтування

