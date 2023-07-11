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Перша жінка-військова пройшла спецкурс Сил спеціальних операцій (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Перша жінка-військова пройшла спецкурс Сил спеціальних операцій (фото)
Військова, яка проходила тест під номером 68, доклала чималих зусиль, щоб доєднатися до підрозділів Сил спеціальних операцій на фронті
фото: Сили Спеціальних операцій ЗС України

Надалі військову чекає розподіл в одну з військових частин Спеціальних операцій Збройних сил України та боротьба з окупантами

В Україні вперше зі спецкурсом виживання (Q-курс) Сил спеціальних операцій України впоралася жінка-військова. 11 липня в рамках відповідного випуску Кваліфікаційного курсу українка, яка проходила тест під номером 68, отримала нашивку спеціальних операцій, зазначає пресслужба відомства.

«Номер 68 – це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО», – йдеться у повідомленні.

Перша жінка-військова пройшла спецкурс Сил спеціальних операцій (фото) фото 1
Уперше жінка-військова пройшла спецкурс виживання Сил спеціальних операцій
Уперше жінка-військова пройшла спецкурс виживання Сил спеціальних операцій
фото: Сили Спеціальних операцій ЗС України

Надалі військову чекає розподіл в одну з військових частин Спеціальних операцій Збройних сил України та боротьба з окупантами на українському фронті.

Q-курс – це спеціальний курс в рамках етапу відбору до підрозділів Спеціальних операцій ЗС України. Зазвичай, він охоплює як психологічний, так і фізичний етап підготовки та триває сім місяців.

Нагадаємо, що у лавах ЗСУ близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Раніше Міністерство оборони презентувало оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок. 

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Теги: війна військові жінка

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