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Спецпризначенці СБУ знищили вантажівку з 10 окупантами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Спецпризначенці СБУ знищили вантажівку з 10 окупантами
СБУ екстрено вимкнула в окупантів світло
фото: скріншот із відео

Тактична група зафіксувала росіян під час розвідки

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ знищили російській КАМАЗ разом із загарбниками. Про це повідомляє в телеграм-каналі Служба безпеки України.

«Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський КАМАЗ та його «пасажирів». Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі вчора пізно ввечері пролунало 10 гучних вибухів, які було чути у всіх районах. Одразу в двох різних частинах міста вночі виднілося велике полум'я.

Раніше кримські партизани заявили, що це вони влаштували підпал казарм із мобілізованими росіянами в селищі Совєтське на тимчасово окупованому півострові.

Теги: відео окупанти

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