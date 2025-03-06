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У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих через російський ракетний удар

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих через російський ракетний удар
Російська ракета влучила у готель та пошкодила житлові будинки
фото: ДСНС

Одна з постраждалих померла у лікарні

Сьогодні, 6 березня, ввечері у лікарні померла 60-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього російського удару по готелю в Кривому Розі. Таким чином, кількасть загиблих зросла до п’яти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Через російську ракетну атаку постраждали 32 людини. З них 22 – наразі перебувають у лікарні.

Завтра, 7 березня, у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими.

Нагадаємо, напередодні, 5 березня, ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Удар прийшовся по готелю, також у місті було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, відділення пошти, будинок культури, 12 магазинів, 19 автомобілів.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, потім їх стало четверо. 

Також стало відомо, що напередодні ракетної атаки до готелю заселилися іноземні волонтери. Вони вижили, тому що встигли спуститись із номерів. 

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Теги: Україна ракета Кривий Ріг ракетна атака

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