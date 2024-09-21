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Байден прийме важливе рішення для України? Анонс від Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден прийме важливе рішення для України? Анонс від Зеленського
Зеленський прокоментував політичну волю Байдена в останні місяці на посаді президента США
фото: Офіс президента

«Байден може прийняти важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден в останні місяці свого президентства може посилити Україну і прийняти важливі рішення для неї. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Байден може посилити Україну і прийняти важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він президент США. Я вважаю, це все ж таки історична місія. Ну, принаймні в ракурсі України. Бо є у нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з точки зору цієї війни», – сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

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Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський гуманітарна допомога Україна військова допомога

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