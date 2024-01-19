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Україна та Словаччина працюють над трьома масштабними проєктами, – Мінекономіки

Христина Петренко
glavcom.ua
Україна та Словаччина працюють над трьома масштабними проєктами, – Мінекономіки
Країни співпрацюють у сфері залізничного сполучення.
фото ілюстративне

Йдеться, зокрема, про реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора

Уряди України та Словаччини працюють над втіленням одразу трьох масштабних проєктів у сфері інфраструктури та енергетики. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Йдеться, зокрема, про реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора «Мукачево – Вельке Капушани».

Свириденко зазначила, що такий інтерконектор допоможе поєднати національні електромережі для покращення взаємодії у сфері енергетики.

Крім того, Україна та Словаччина працюють над збільшенням кількості прикордонних переходів та співпрацюють у сфері залізничного сполучення. Так, країни націлені на створення лінії Київ – Кошице з використанням ширококолійної залізниці від Ужгорода на території Словаччини.

«Робота над покращенням логістичної та транспортної інфраструктури між Словаччиною та Україною сприятиме більшій мобільності українців, зручності пересування Європою та по суті посилить наші кроки до євроінтеграції», – зазначила глава Мінекономіки.

Раніше повідомлялось, що парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну. Цей крок вказує на повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо «не надавати жодного патрона» Києву.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова ветувала законопроєкт, вважаючи, що міністерство оборони не має експертних ресурсів для об'єктивної оцінки негативних ризиків, пов'язаних з продажем зброї, які можуть вплинути на міжнародну репутацію та безпеку Словаччини.
 
Одначе, критики очевидної зміни ситуації (право вето на експорт зброї досі належало міністерству закордонних справ та розвідувальній службі) заявили, що антизбройова позиція Фіцо щодо України була спрямована на залучення голосів до його партії на торішніх виборах і що прибуток, який можна було б отримати від озброєння Києва, гарантував продовження експорту.

Читайте також: Посол України у Словаччині пояснив, чому Фіцо вперто закликає Україну та Росію до переговорів

 

Теги: енергетика економіка Словаччина Україна Юлія Свириденко

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