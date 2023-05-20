Порошенко в Le Figaro: вибори під час війни – руйнівна ідея для України

Кому вигідно проводити вибори у країні в стані війни?

«Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе»

Петро Порошенко в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro сказав, що проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності.

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«З 24 лютого 2022 року українське політичне життя логічно призупинилося. Чи варто переносити вибори, які мали відбутися наприкінці року, на невизначений термін?», – запитали журналісти в Порошенка.

«Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе. Будь-яка виборча конкуренція загрожує її зруйнувати. Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем», – вважає Порошенко.

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«Ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги. Як колишній президент і відповідальний за другу фракцію парламенту, я не дозволю це поставити під загрозу», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов різко відповів на слова президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокса про нібито необхідність проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану. Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.