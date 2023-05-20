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Порошенко в Le Figaro: вибори під час війни – руйнівна ідея для України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко в Le Figaro: вибори під час війни – руйнівна ідея для України
Кому вигідно проводити вибори у країні в стані війни?
фото з відкритих джерел

«Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе»

Петро Порошенко в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro сказав, що проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності.

«З 24 лютого 2022 року українське політичне життя логічно призупинилося. Чи варто переносити вибори, які мали відбутися наприкінці року, на невизначений термін?», – запитали журналісти в Порошенка.

«Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе. Будь-яка виборча конкуренція загрожує її зруйнувати. Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем», – вважає Порошенко.

«Ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги. Як колишній президент і відповідальний за другу фракцію парламенту, я не дозволю це поставити під загрозу», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов різко відповів на слова президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокса про нібито необхідність проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану. Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

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Теги: Петро Порошенко вибори Україна

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