Російські війська зруйнували у Харкові м'ясокомбінат
Зруйноване підприємство засноване понад 20 років тому
Внаслідок російського ракетного удару по Харкову 4 травня було зруйновано місцевий м’ясокомбінат. Відео з наслідками опублікував генеральний директор підприємства та депутат Харківської облради Олександр Скорик.
За інформацією ДСНС, площа пожежі склала близько 4 тисяч квадратних метрів.
Зруйноване підприємство ТОВ «МК М’ясний» засноване понад 20 років тому.
Як повідомлялося, 4 травня війська РФ завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Виникла масштабна пожежа. Постраждали шість працівників: чотири жінки і двоє чоловіків.
Як інформує Офіс Генерального прокурора, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Також вночі 4 травня, російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.
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