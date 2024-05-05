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Російські війська зруйнували у Харкові м'ясокомбінат

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російські війська зруйнували у Харкові м'ясокомбінат
Окупанти 4 травня о 16:20 вдарили по Харкову. Виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві
фото: Харківська обласна прокуратура

Зруйноване підприємство засноване понад 20 років тому

Внаслідок російського ракетного удару по Харкову 4 травня було зруйновано місцевий м’ясокомбінат. Відео з наслідками опублікував генеральний директор підприємства та депутат Харківської облради Олександр Скорик.

За інформацією ДСНС, площа пожежі склала близько 4 тисяч квадратних метрів.

Зруйноване підприємство ТОВ «МК М’ясний» засноване понад 20 років тому.

Як повідомлялося, 4 травня війська РФ завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Виникла масштабна пожежа. Постраждали шість працівників: чотири жінки і двоє чоловіків.

Як інформує Офіс Генерального прокурора, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Також вночі 4 травня, російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. 

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Теги: Харків пожежа армія відео

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