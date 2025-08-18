Головна Країна Суспільство
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання
NAUDI звернулася з відкритим листом до парламенту
В Асоціації пояснили, чому поданий законопроєкт це не сприяє розвитку галузі, а, навпаки, шкодить їй

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликає народних депутатів повернути законопроєкти щодо створення спеціального режиму Defence City на доопрацювання. Про це йдеться у відкритому листі NAUDI.

У повідомленні вказується, що NAUDI обʼєднує понад 100 провідних підприємств ОПК, які у 2024-ому році реалізували різноманітної продукції на понад 120 млрд грн – боєприпасів, дронів, артилерійських систем. засобів РЕБ, бронетехніки та ракетних компонентів, зробивши значний вклад не тільки в обороноздатність, але й в економіку України у цілому – створюючи робочі місця, сплачуючи податки та створюючи за власний рахунок нове озброєння.

Підприємства NAUDI підтримали законодавчі ініціативи створення Defence City, надавши ряд зауважень – з запевненням законотворців почути позицію індустрії. Не дивлячись на надані численні рекомендації, обмеження для підприємств ОПК для вступу залишилися такі ж самі.  

«Діюча редакція законопроєкту не дозволить стати резидентом Defence City підприємствам 100% діяльності яких безпосередньо скеровано на задоволення потреб Сил Оборони України – підприємствам, які вже визнано стратегічними. Компанії поза переліком змушені будуть працювати у гірших умовах: без податкових стимулів, під більшим тиском, із дорожчим виробництвом та слабшими позиціями на ринку. Це не лише не сприяє розвитку галузі, а, навпаки, шкодить їй. Закон має працювати не для «обраних» підприємств, а для зміцнення всієї оборонної галузі України», – вказується в заяві оборонно-промислової асоціації.

Теги: Верховна Рада податки озброєння законопроєкт

