США нададуть Україні ще $500 млн допомоги

Зеленський сьогодні провів переговори з Байденом

Сьогодні, 30 березня, відбулася телефонна розмова між президентами США та України. Байден повідомив Зеленському, що США мають намір направити Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги. Про це повідомляє Білий дім.

Під час телефонної розмови Зеленський і Байден обговорили надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також нав'язування Росії суворої ціни за її жорстоку агресію проти України.

Крім того, президент Байден повідомив президенту Зеленському, що Сполучені Штати мають намір надати українському уряду $500 млн у вигляді прямої бюджетної допомоги. Він також розглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, про які було оголошено минулого тижня.

Також Зеленський поінформував Байдена про хід переговорів між Росією і Україною.

Нагадаємо, 30 березня Зеленський провів годинну розмову з Байденом.

Як відомо, США надають $186 млн для гуманітарної допомоги Україні.

Також Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд.

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