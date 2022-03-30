  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    США нададуть Україні ще $500 млн допомоги

    Гроші надійдуть у вигляді прямої бюджетної допомоги - США нададуть Україні ще $500 млн допомоги
    Гроші надійдуть у вигляді прямої бюджетної допомоги
    фото з відкритих джерел

    Зеленський сьогодні провів переговори з Байденом

    Сьогодні, 30 березня, відбулася телефонна розмова між президентами США та України. Байден повідомив Зеленському, що США мають намір направити Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги. Про це повідомляє Білий дім.

    Під час телефонної розмови Зеленський і Байден обговорили надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також нав'язування Росії суворої ціни за її жорстоку агресію проти України.

    Крім того, президент Байден повідомив президенту Зеленському, що Сполучені Штати мають намір надати українському уряду $500 млн у вигляді прямої бюджетної допомоги. Він також розглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, про які було оголошено минулого тижня.

    Також Зеленський поінформував Байдена про хід переговорів між Росією і Україною.

    Нагадаємо, 30 березня Зеленський провів годинну розмову з Байденом.

    Як відомо, США надають $186 млн для гуманітарної допомоги Україні.

    Також Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден санкції війна гроші ціни Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США нададуть Україні ще $500 млн допомоги