Скільки винищувачів та танків Україна вже отримала від Польщі: названо цифри

Із 575 поставлених наразі в Україну танків 325 передала Польща

Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29 і 325 танків. Про це повідомило постійне представництво Республіки Польща в ЄС.

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Зазначається, що із 575 поставлених наразі в Україну танків 325 передала Польща. Нідерланди посідають друге місце (85), Німеччина – третє (80) і США – четверте (76).

«Крім того, з 28 літаків, переданих наразі до Києва, Польща відправила 14 винищувачів МіГ-29», – йдеться в повідомленні.

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