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Скільки винищувачів та танків Україна вже отримала від Польщі: названо цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки винищувачів та танків Україна вже отримала від Польщі: названо цифри
Із 28 літаків, переданих наразі до Києва, Польща відправила 14 винищувачів МіГ-29
фото ілюстративне

Із 575 поставлених наразі в Україну танків 325 передала Польща

Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29 і 325 танків. Про це повідомило постійне представництво Республіки Польща в ЄС.

Зазначається, що із 575 поставлених наразі в Україну танків 325 передала Польща. Нідерланди посідають друге місце (85), Німеччина – третє (80) і США – четверте (76).

«Крім того, з 28 літаків, переданих наразі до Києва, Польща відправила 14 винищувачів МіГ-29», – йдеться в повідомленні.

Раніше Польща заявила, що виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС.

МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви.

Глава правлячої партії Польщі розповів, як може завершитися війна в Україні.

До слова, раніше Кулеба повідомив, від чого залежить рішення союзників щодо передачі винищувачів Україні.

Теги: Польща Україна війна танки літак

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