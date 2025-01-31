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У Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області
скріншот з відео

У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка»

Декілька безпілотників нібито знищила російська протиповітряна оборона у Воронезькій області Росії. Відомо про одного травмованого чоловіка. А у Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ)

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, на півдні області один із дронів впав на автомобіль. Поранення отримав водій авто. У тому ж районі уламками пошкоджено приватний будинок та ферму.

А у Воронежі під час падіння дрону пошкоджено скління на промисловому підприємстві, додав Гусєв.

У Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області фото 1

У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Як зазначається, «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

Наслідки атаки поки що не відомі.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БПЛА. Як повідомляють російські пабліки, їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Окрім того, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС. 

А у ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік.

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Теги: пожежа нафта росія війна завод дрон

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