Росія атакувала газову інфраструктуру України

Окупанти знову масовано атакують Україну

Вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у соцмережах.

«Ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога. Росія атакує дронами та ракетами.

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджуються аварійні відключення.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, триває 1084-й день повномасштабної війни.

Противник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 101 керовану авіаційну бомбу, здійснив понад 1000 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько 5 тис. обстрілів позицій наших військ.

Від початку доби відбулося 127 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує ГенштабЗСУ.