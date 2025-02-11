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Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (відео)
Пожежа на Саратовському НПЗ
скрін із відео

Влада РФ заявили, що дрони нібито були збиті

У Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. Як завжди, у РФ заявили, що збили дрони, що атакували.

«Силами ППО ліквідовано БПЛА. Є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби. Постраждалих заздалегідь немає», – написав він.

Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 млн тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.

Офіційного підтвердження від української сторони поки немає.

Також вибухи прогриміли і в Енгельсі.

Нагадаємо, триває 1084-й день повномасштабної війни.

Противник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 101 керовану авіаційну бомбу, здійснив понад 1000 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько 5 тис. обстрілів позицій наших військ.

Від початку доби відбулося 127 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує ГенштабЗСУ.

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Теги: росія нафтопродукти завод відео дрон

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