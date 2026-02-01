Зеленський назвав умови своєї повторної участі в президентських виборах

За словами президента, політичні плани зараз не є пріоритетом

Президент України Володимир Зеленський вперше за тривалий час прокоментував можливість свого балотування на другий термін. В інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas Plus, глава держави підтвердив, що роздумує над цим питанням, проте остаточне рішення залежатиме від формату завершення повномасштабної війни, пише «Главком».

За словами президента, політичні плани зараз не є пріоритетом, але вони безпосередньо пов'язані зі станом національної безпеки та досягненням справедливого миру.

«Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах, але залежить від того, як закінчиться ця війна», – зазначив Володимир Зеленський.

