Зеленський назвав умови своєї повторної участі в президентських виборах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський назвав умови своєї повторної участі в президентських виборах
фото: скріншот з відео

За словами президента, політичні плани зараз не є пріоритетом

Президент України Володимир Зеленський вперше за тривалий час прокоментував можливість свого балотування на другий термін. В інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas Plus, глава держави підтвердив, що роздумує над цим питанням, проте остаточне рішення залежатиме від формату завершення повномасштабної війни, пише «Главком».

За словами президента, політичні плани зараз не є пріоритетом, але вони безпосередньо пов'язані зі станом національної безпеки та досягненням справедливого миру.

«Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах, але залежить від того, як закінчиться ця війна», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей. За словами Зеленського, протягом дня йому доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони України  Рустем Умєров. Президент наголосив, що українська сторона готова працювати в усіх робочих форматах, аби переговорний процес мав практичний результат.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський стверджує, що масштабна аварія, яка зранку 31 січня призвела до знеструмлень у низці регіонів України, могла виникнути через погодні умови.

Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання або кібератака. Натомість «більше даних», що це могло статися через погодні умови, які призвели до обмерзання ліній та автоматичних відключень.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання. 

Теги: Володимир Зеленський вибори Україна президент

Зеленський назвав умови своєї повторної участі в президентських виборах
Зеленський назвав умови своєї повторної участі в президентських виборах
