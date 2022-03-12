Військові у Харкові затримали диверсантів

Під час обшуку у диверсантів були виявлені зброя та вибухівка

Затримані готували теракти у Харкові

У Харкові українські військові затримали диверсантів. Як повідомляє Держприкордонслужба, затримані готували підриви військових та цивільних об'єктів.

Під час обшуку у диверсантів були виявлені зброя та вибухівка.

«У Харкові затримали диверсантів, які планували підриви військових та цивільних об'єктів. У них знайшли зброю та вибухівку», - пише пресслужба.

Напередодні СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині. Одна з затриманих – місцева мешканка, яка передавала дані про техніку та передислокацію ЗСУ. Також СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто. Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько Ілля, який зараз воює проти ЗСУ у складі другого армійського корпусу військ РФ.

Раніше житель Харкова отримав 40 тис. грн від російських окупантів за те, що передав їм дані про об’єкт критичної інфраструктури міста та військовий об’єкт. Підозрюваного уже затримали.

Також Служба безпеки України прозвітувала про затримання російських агентів та диверсантів в Україні.