Під Києвом тероборона спалила п'ять одиниць техніки окупантів

Тероборона завдала нищівного удару по окупантах за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна»

Російські військові вже третій тиждень руйнують міста України та вбивають людей. Зокрема, тероборона у Київській області знищила п’ять одиниць техніки окупанта. Про це повідомляє у Telegram Міноборони України.

Зокрема, бійці 112 бригади тероборони завдали чергових значних втрат окупантам.

Біля села Скибина Київської області воїни 112 бригади тероборони ЗС під час бойових дій знищили п’ять одиниць техніки ворога. Також окупанти зазнали втрат бойових розрахунків.

Тероборона завдала нищівного удару по окупантах за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна».

Серед знищеної техніки ворога:

2 танки;

1 БМП;

1 БТР з особовим складом на броні;

1 новітній броньований автомобіль.

До слова, артилерія 128-ї бригади окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади знищила ворожий танк і дві БМП. Про це повідомляє 128-ма бригада у Facebook.

«Артилерія 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку росармії. Є прямі влучення в танк і дві БМП», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром. Також українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя.

Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні. Багато «трофеїв» здобуто завдяки вашим повідомленням на офіційний чат-бот: @stop_russian_war_bot. На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!

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