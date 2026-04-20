На Львівщині зловмисник 20 років тримав чоловіка у трудовому рабстві (фото)

Поліція Львівщини затримала чоловіка, який перетворив життя людини на справжнє пекло

Понад років жорстокої експлуатації, життя в металевому контейнері та регулярне насильство: поліція Львівщини затримала чоловіка, який перетворив життя людини на справжнє пекло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, потерпілий ще на початку 2000-х опинився у скрутних життєвих обставинах – без дому та стабільного заробітку. Скориставшись його вразливим станом, зловмисник втягнув його у трудове рабство, яке тривало понад 20 років.

Протягом усього цього часу чоловіка примушували виконувати найважчу фізичну роботу без жодної оплати. Умови життя були нелюдськими: взимку потерпілий мешкав у господарській будівлі, непридатній для життя, а влітку його вивозили за межі населеного пункту та замикали у металевому контейнері з повною антисанітарією.

Правоохоронці зазначають, що зловмисник тримав чоловіка у повній матеріальній та психологічній залежності. Якщо якість виконаної роботи не задовольняла «господаря», він застосовував фізичне та психологічне насильство. Внаслідок постійного тиску та тривалої ізоляції потерпілий втратив здатність чинити опір.

Внаслідок нелюдських умов праці він отримав низку хронічних захворювань. Наразі він перебуває під наглядом медиків, де йому надають необхідну допомогу.

Поліція Львівщини вже відкрила кримінальне провадження. Затриманому інкримінують торгівлю людьми у формі трудової експлуатації. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

«Главком» писав, що поліція затримала жінку, яка підозрюється у п’яти крадіжках із ювелірних крамниць. 32-річна киянка обкрадала крамниці під виглядом покупчині. Вартість деяких викрадених прикрас сягала 200 тис. грн. Слідчі та оперативники Святошинського управління поліції разом із карним розшуком викрили місцеву мешканку, яка спеціалізувалася на крадіжках із ювелірних магазинів.

Слдство встановило, що зловмисниця діяла під виглядом звичайної покупчині: заходила до магазинів, просила показати дорогі прикраси, а відтак, користуючись неуважністю продавців, непомітно ховала золоті ланцюжки та каблучки до кишені верхнього одягу й залишала приміщення.

Раніше столичні правоохоронці викрили зухвалу схему крадіжки грошей та товару з магазину. 18-річний продавець разом із 35-річним знайомим розіграли розбійний напад, аби привласнити касу. Інцидент стався в одному з торгівельних закладів Дарницького району. Продавець зателефонував до поліції та заявив, що невідомий чоловік зі зброєю ввірвався до крамниці й забрав готівку та товар. Поліція негайно розпочала розшук озброєного злочинця.