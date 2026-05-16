Ракетна атака на Кривий Ріг: ворог поцілив у промисловий об'єкт

Ракетна атака по обʼєкту промислової інфраструктури. Руйнування є

За попередніми даними, минулося без постраждалих

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування на одному з підприємств міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Ворожий обстріл відбувся посеред дня. Російська ракета поцілила у цивільний об'єкт промислової інфраструктури, завдавши значних матеріальних збитків.

За попередньою інформацією військової адміністрації та Ради оборони міста, внаслідок денного ракетного удару вдалося уникнути людських жертв.

«Ракетна атака по обʼєкту промислової інфраструктури. Руйнування є. Попередньо, без постраждалих», – повідомив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі, поціливши у Центральний район міста. Внаслідок ворожої атаки серед мирного населення є жертви.