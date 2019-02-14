Суддя у справі Супрун повернувся до нарадчої кімнати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суддя запитав про наявність розпорядження Кабміну, яким Уляні Супрун частково дозволено виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я після відсторонення її від посади судом

Суддя пообіцяв продовжити засідання за півгодини

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян, який розглядав клопотання Міністерства юстиції щодо скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я, знову повернувся до нарадчої кімнати. Про це повідомляє «Укрінформ».

Як зазначається, суддя пообіцяв повернутися за півгодини.

Зокрема, на початку засідання суддя запитав про наявність розпорядження Кабміну, яким Супрун частково дозволено виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я після відсторонення її від посади судом.

Представник уряду сказав, що не бачив відповідного розпорядження Кабміну, а знає про нього зі ЗМІ.

Після цього суддя сказав, що знову йде до нарадчої кімнати і повернеться за 30 хвилин.

Нагадаємо, Кабмін поскаржиться до ВРП на суддю, який ухвалив рішення щодо Супрун.

5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.