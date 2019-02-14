Рішення у справі Супрун оголосять опівдні



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5 лютого Окружний адмінсуд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки в.о. міністра охорони здоров'я

Суддя Каракашьян о 12.00 оголосить рішення у залі суду

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян у четвер о 12.00 оголосить рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це повідомив суддя-спікер Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін, поінформував «Укрінформ».

«Суддя вийде із нарадчої кімнати о 12 годині 00 хвилин. Рішення буде оголошено в залі судового засідання», - поінформував Санін.

Як повідомлялося, суддя Окружного адмінсуду Києва Каракашьян, який має ухвалити рішення за клопотанням Кабміну щодо Супрун, перебував у нарадчій кімнаті з 11 лютого.

Нагадаємо, Кабмін поскаржиться до ВРП на суддю, який ухвалив рішення щодо Супрун.

5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.