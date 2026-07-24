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Санкт-Петербург атакували дрони: горить хаб Wildberries

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Санкт-Петербург атакували дрони: горить хаб Wildberries
Ціль розташована на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України
фото: соцмережі

Місцеві повідомляють про серію вибухів і задимлення над містом

Уночі проти 24 липня дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Санкт-Петербурзі – мешканці міста й області зняли на фото і відео серію вибухів та густий дим над об'єктом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+, Astra та Supernova+.

Що відомо на цей час

Уночі в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області пролунала серія вибухів, а очевидці зафіксували на камери густий дим, що піднімався над містом. За даними моніторингових каналів, підкріпленими численними відео з місця подій, під ударом опинився один із логістичних хабів Wildberries.

Санкт-Петербург атакували дрони: горить хаб Wildberries фото 1

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку безпілотників на регіон і повідомив, що на четверту годину ночі протиповітряна оборона збила одинадцять дронів, «бойова робота триває». У Санкт-Петербурзі оголосили загрозу атаки БпЛА, а аеропорт «Пулково» тимчасово призупинив прийом і випуск літаків.

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Ціль розташована на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України – на такій самій дистанції безпілотники вже вражали інші об'єкти в районі Санкт-Петербурга, зокрема військово-морську базу «Кронштадт» та Петербурзький нафтовий термінал.

Санкт-Петербург атакували дрони: горить хаб Wildberries фото 2
карта: worldmilitares / Telegram

Логістична імперія Wildberries у Петербурзі

Санкт-Петербург та Ленінградська область – один із найбільших вузлів логістичної мережі Wildberries у Росії. У регіоні працює кілька ключових об'єктів компанії: розподільчий центр «Шушари» в Пушкінському районі площею понад сто тисяч квадратних метрів (відновлений після пожежі 2024 року), центр «Уткіна Заводь» у Всеволозькому районі для прийому товарів селлерів, а також комплекс «Красний Бір» у Тосненському районі, який компанія активно розширює для роботи з великогабаритними товарами. Через ці потужності щодня проходять сотні тисяч замовлень для покупців із усього північного заходу Росії.

Санкт-Петербург атакували дрони: горить хаб Wildberries фото 3

Це вже не перший удар по мережі Wildberries

Атаки на логістичну інфраструктуру Wildberries тривають в Росії з середини липня. У ніч на 18 липня безпілотники одночасно влучили у два комплекси компанії – в Електросталі на Московщині та в Котовську Тамбовської області, після чого пожежа в Електросталі тривала понад добу, а дим розтягнувся більш ніж на 200 кілометрів. 20 липня дрони знову атакували об'єкт компанії в Московській області, а 22 липня – одразу два хаби на півдні Росії, у Невинномиську та Краснодарі. 23 липня під ударом опинився Воронеж, того ж дня безпілотники вдарили і по сортувальному центру компанії в тимчасово окупованому Сімферополі – евакуацію об'єкта підтвердила сама пресслужба Wildberries.

Вночі під ударом дронів була ще й російська Тверь. За повідомленнями моніторингових каналів, після атаки почалася пожежа. Були припущення, що може горіти склад Wildberries. Однак точної інформації на цей момент немає.

Санкт-Петербург атакували дрони: горить хаб Wildberries фото 4
фото: соцмережі

Нагадаємо, лише кілька годин тому під ударом опинився склад Wildberries у тимчасово окупованому Криму. До слова, «Главком» розповідав, чому саме склади Wildberries останніми тижнями стали регулярною ціллю атак і яке значення ця логістична мережа має для забезпечення постачань в Росії.

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Теги: пожежа аеропорт Санкт-Петербург Wildberries

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