Санкт-Петербург атакували дрони: горить хаб Wildberries

Місцеві повідомляють про серію вибухів і задимлення над містом

Уночі проти 24 липня дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Санкт-Петербурзі – мешканці міста й області зняли на фото і відео серію вибухів та густий дим над об'єктом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+, Astra та Supernova+.

Що відомо на цей час

Уночі в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області пролунала серія вибухів, а очевидці зафіксували на камери густий дим, що піднімався над містом. За даними моніторингових каналів, підкріпленими численними відео з місця подій, під ударом опинився один із логістичних хабів Wildberries.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку безпілотників на регіон і повідомив, що на четверту годину ночі протиповітряна оборона збила одинадцять дронів, «бойова робота триває». У Санкт-Петербурзі оголосили загрозу атаки БпЛА, а аеропорт «Пулково» тимчасово призупинив прийом і випуск літаків.

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Ціль розташована на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України – на такій самій дистанції безпілотники вже вражали інші об'єкти в районі Санкт-Петербурга, зокрема військово-морську базу «Кронштадт» та Петербурзький нафтовий термінал.

карта: worldmilitares / Telegram

Логістична імперія Wildberries у Петербурзі

Санкт-Петербург та Ленінградська область – один із найбільших вузлів логістичної мережі Wildberries у Росії. У регіоні працює кілька ключових об'єктів компанії: розподільчий центр «Шушари» в Пушкінському районі площею понад сто тисяч квадратних метрів (відновлений після пожежі 2024 року), центр «Уткіна Заводь» у Всеволозькому районі для прийому товарів селлерів, а також комплекс «Красний Бір» у Тосненському районі, який компанія активно розширює для роботи з великогабаритними товарами. Через ці потужності щодня проходять сотні тисяч замовлень для покупців із усього північного заходу Росії.

Це вже не перший удар по мережі Wildberries

Атаки на логістичну інфраструктуру Wildberries тривають в Росії з середини липня. У ніч на 18 липня безпілотники одночасно влучили у два комплекси компанії – в Електросталі на Московщині та в Котовську Тамбовської області, після чого пожежа в Електросталі тривала понад добу, а дим розтягнувся більш ніж на 200 кілометрів. 20 липня дрони знову атакували об'єкт компанії в Московській області, а 22 липня – одразу два хаби на півдні Росії, у Невинномиську та Краснодарі. 23 липня під ударом опинився Воронеж, того ж дня безпілотники вдарили і по сортувальному центру компанії в тимчасово окупованому Сімферополі – евакуацію об'єкта підтвердила сама пресслужба Wildberries.

Вночі під ударом дронів була ще й російська Тверь. За повідомленнями моніторингових каналів, після атаки почалася пожежа. Були припущення, що може горіти склад Wildberries. Однак точної інформації на цей момент немає.

фото: соцмережі

Нагадаємо, лише кілька годин тому під ударом опинився склад Wildberries у тимчасово окупованому Криму. До слова, «Главком» розповідав, чому саме склади Wildberries останніми тижнями стали регулярною ціллю атак і яке значення ця логістична мережа має для забезпечення постачань в Росії.