У Хабаровському краї спалахнув найбільший НПЗ Далекого Сходу

Підприємство введено в експлуатацію ще у 1942 році

Осінт підтвердив: горить дочірнє підприємство «Роснафти»

У Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові й osint-канали Astra та Exilenova+.

Жителі повідомили про займання близько 11-ї години ранку за місцевим часом (04:00 за київським). Аналітики ASTRA вивчили кадри з місця події та підтвердили: горить ТОВ «РН-Комсомольський НПЗ» – дочірнє підприємство «Роснафти». Причини пожежі наразі не встановлені.

За даними на сайті компанії, підприємство введено в експлуатацію ще у 1942 році та має проєктну потужність близько 8,5 млн тонн нафти на рік – це приблизно 170 тисяч барелів на добу. За масштабом це велике, але не найбільше підприємство серед російських НПЗ: наприклад, потужність Омського заводу перевищує 20 млн тонн на рік. Утім саме Комсомольський НПЗ є найсхіднішим нафтопереробним підприємством Росії й одним з ключових постачальників пального для всього Далекосхідного федерального округу.

osint: Astra

Завод випускає понад 20 видів нафтопродуктів – автомобільні бензини, дизельне паливо екологічного класу К5, суднове паливо з низьким вмістом сірки, гранульовану сірку та іншу продукцію. Окремо підприємство виробляє арктичне дизпаливо, здатне працювати за температури нижче мінус 55°C: у 2025 році «Роснафта» повідомляла про нарощення потужностей його виробництва на 20%.

Сировину завод отримує, зокрема, через відгалуження від магістрального нафтопроводу «Східний Сибір – Тихий океан». Раніше підприємство також приймало нафту із Сахаліну трубопроводом Оха – Комсомольськ-на-Амурі. Останніми роками завод пройшов масштабну модернізацію: комплекс гідрокрекінгу-гідроочищення отримав проєктну потужність 3,65 млн тонн на рік, а глибина переробки, за звітністю компанії за 2025 рік, зросла до близько 89% при цільовому показнику 92%.

Комсомольськ-на-Амурі розташований на значній відстані від України – по прямій до Києва звідси понад 6800 км, тож наявна версія про можливу диверсію чи атаку безпілотника поки що не підтверджена жодною зі сторін.

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Нагадаємо, це вже не перший гучний інцидент на цьому підприємстві: у квітні 2025 року на Комсомольському НПЗ вже спалахувала масштабна пожежа – тоді загорілася технологічна колона на висоті близько 50 метрів, а площа займання сягала 100–300 кв. м.