У Хабаровському краї спалахнув найбільший НПЗ Далекого Сходу
Осінт підтвердив: горить дочірнє підприємство «Роснафти»
У Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові й osint-канали Astra та Exilenova+.
Жителі повідомили про займання близько 11-ї години ранку за місцевим часом (04:00 за київським). Аналітики ASTRA вивчили кадри з місця події та підтвердили: горить ТОВ «РН-Комсомольський НПЗ» – дочірнє підприємство «Роснафти». Причини пожежі наразі не встановлені.
За даними на сайті компанії, підприємство введено в експлуатацію ще у 1942 році та має проєктну потужність близько 8,5 млн тонн нафти на рік – це приблизно 170 тисяч барелів на добу. За масштабом це велике, але не найбільше підприємство серед російських НПЗ: наприклад, потужність Омського заводу перевищує 20 млн тонн на рік. Утім саме Комсомольський НПЗ є найсхіднішим нафтопереробним підприємством Росії й одним з ключових постачальників пального для всього Далекосхідного федерального округу.
Завод випускає понад 20 видів нафтопродуктів – автомобільні бензини, дизельне паливо екологічного класу К5, суднове паливо з низьким вмістом сірки, гранульовану сірку та іншу продукцію. Окремо підприємство виробляє арктичне дизпаливо, здатне працювати за температури нижче мінус 55°C: у 2025 році «Роснафта» повідомляла про нарощення потужностей його виробництва на 20%.
Сировину завод отримує, зокрема, через відгалуження від магістрального нафтопроводу «Східний Сибір – Тихий океан». Раніше підприємство також приймало нафту із Сахаліну трубопроводом Оха – Комсомольськ-на-Амурі. Останніми роками завод пройшов масштабну модернізацію: комплекс гідрокрекінгу-гідроочищення отримав проєктну потужність 3,65 млн тонн на рік, а глибина переробки, за звітністю компанії за 2025 рік, зросла до близько 89% при цільовому показнику 92%.
Комсомольськ-на-Амурі розташований на значній відстані від України – по прямій до Києва звідси понад 6800 км, тож наявна версія про можливу диверсію чи атаку безпілотника поки що не підтверджена жодною зі сторін.
Нагадаємо, це вже не перший гучний інцидент на цьому підприємстві: у квітні 2025 року на Комсомольському НПЗ вже спалахувала масштабна пожежа – тоді загорілася технологічна колона на висоті близько 50 метрів, а площа займання сягала 100–300 кв. м.
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