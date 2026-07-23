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У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото)
У Польщі спалахнула масштабна пожежа в автосалоні Ford
фото: Miejski Reporter

До ліквідації пожежі залучили понад 30 пожежних розрахунків, а район огорнув густий чорний дим

У Варшаві вранці 23 липня спалахнула масштабна пожежа в автосалоні та автомайстерні Ford. Вогонь повністю охопив будівлю, автомобілі всередині та кілька машин, припаркованих поруч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet.

Через сильне займання над польською столицею здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно за кілька кілометрів.

За попередніми даними пожежної служби, площа займання становила близько 3,5 тис. квадратних метрів. До гасіння залучили понад 30 пожежних розрахунків.

У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото) фото 1
фото: Miejski Reporter

Через високу інтенсивність вогню рятувальники спочатку були змушені працювати на безпечній відстані. Полум'я охопило торговельну та ремонтну частини комплексу разом із транспортними засобами та обладнанням.

У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото) фото 2
фото: Miejski Reporter

Через горіння автомобілів та обладнання на місці працювала спеціалізована група хіміко-екологічного реагування, яка контролювала якість повітря та можливу небезпеку для мешканців.

У пожежній службі зазначили, що дим піднімався високо в атмосферу, тому безпосередньої загрози для населення поблизу, ймовірно, не було. Водночас жителів закликали уникати району пожежі та без потреби не виходити на вулицю.

У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото) фото 3
фото: Miejski Reporter

Під час гасіння колір диму почав змінюватися з чорного на сірий і білий, що, за словами рятувальників, може свідчити про поступову локалізацію пожежі.

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Теги: пожежа Польща автомобіль Ford

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