Намагалися продати будівлю «Росатома» на Подолі: перед судом постануть троє ділків

У 2022 році на будівлю, вартістю 55 млн 789 тис. грн, було накладено арешт

Правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам за фактом готування до легалізації майна здобутого злочинним шляхом. Йдеться про будівлю на столичному Подолі, якою володіло підприємство, підпорядковане корпорації «Росатом». Попри накладений на нерухомість арешт, фігуранти намагалися її продати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними правоохоронців, на Подолі російський виробник ядерного палива – акціонерне товариство, яке безпосередньо підпорядковане корпорації «Росатом» мало у власності будівлю. Відомості щодо права власності на будинок до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

У 2022 році на будівлю, вартістю 55 млн 789 тис. грн, було накладено арешт. Попри це, зловмисників намагались продати нерухомість.

«…до незаконної діяльності причетні троє осіб: організатор – мешканець Київської області на прізвисько «генерал», його син в ролі пособника та ще один спільний знайомий в ролі співвиконавця, які після незаконного заволодіння будівлею намагались її продати на ринку нерухомості. За це всім трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України». – повідомили у Нацполіції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи скеровано до суду для вирішення справи по суті.

Нагадаємо, прокуратура домоглася у судовому порядку визнання недійсним інвестиційного договіру, який передбачав забудову земельної ділянки одного з інститутів Національної академії наук України. Йдеться про ділянки по вул. Омеляна Пріцака у Святошинському районі Києва. Мо між Інститутом проблем матеріалознавства та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір, який передбачає будівництво багатофункціонального комплексу на земельній ділянці державної форми власності. При цьому, приватне товариство набуває право власності на нерухомість, яка буде збудована на державній земельній ділянці за відсутності рішення дійсного власника землі – Київської міської державної адміністрації.