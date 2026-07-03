Сумська ОВА розробила план захисту паливної інфраструктури

Влада Сумщини та паливні мережі домовилися про створення резервів та обов'язкові укриття на АЗС

У прифронтовій Сумській області напрацювали спеціальний механізм для стабільного забезпечення регіону нафтопродуктами в умовах постійних ворожих ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на Сумську ОВА.

Одним із ключових рішень стало спрощення бюрократичних процедур для оперативного розгортання тимчасових мобільних автозаправних станцій.

Для обговорення алгоритмів роботи в умовах підвищених ризиків ОВА провела спільну нараду, до якої долучилися власники та представники паливних мереж, керівники районних адміністрацій і громад, а також представники ДСНС, Національної поліції та контролюючих органів. Учасники зустрічі затвердили альтернативні варіанти постачання пального на випадок руйнування стаціонарної інфраструктури та домовилися про посилену координацію, оскільки безперебійна робота заправок є критично важливою для життєдіяльності громад і функціонування екстрених служб.

Також під час зустрічі було сформовано чіткі безпекові вимоги для паливного бізнесу. На АЗС, де це досі не зроблено, зобов'язані облаштувати захисні укриття для працівників та відвідувачів. Комплекс заходів включає посилення інженерного захисту об'єктів, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, проведення навчань на випадок надзвичайних ситуацій та своєчасне сповіщення про повітряні загрози.

Крім того, оператори ринку мають підтримувати обов'язкові резервні запаси пального для потреб області. Спрощений порядок оформлення мобільних АЗС дозволить оперативно заміщувати пошкоджені стаціонарні станції на час їхнього відновлення та безперервно забезпечувати населення бензином і дизельним пальним.

Нагадаємо, з 1 липня мережа автозаправних комплексів WOG змінює правила роботи в низці областей України. Рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та з метою захисту клієнтів і персоналу компанії.

Особливий режим поширюється на АЗК у таких регіонах:

Сумська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Запорізька область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

частина АЗК у Полтавській області.

Як відомо, російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

Посадовець наголосив, що тільки протягом минулої доби були влучання на території чотирьох АЗС. Оператори АЗС розглядають різні варіанти захисту.