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Зустрічі Зеленського з іноземними лідерами, бюджетна декларація. Головне за 17 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зустрічі Зеленського з іноземними лідерами, бюджетна декларація. Головне за 17 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 17 червня 2026 року

Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Росіяни вдарили по Сумщині. Зокрема, Зеленський на саміті G7 провів зустрічі з іноземними лідерами.

«Главком» склав добірку головних подій 17 червня.

Кабмін схвалив бюджетну декларацію

Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році
Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає підвищення соціальних стандартів. «Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс два відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027-2029)», – йдеться у повідомленні Свириденко.

Росіяни вдарили по Сумщині

РФ атакувала кінно-спортивну школу в Сумах
РФ атакувала кінно-спортивну школу в Сумах
фото: ДСНС Сумщини

Росіяни завдали ударів дронами по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві постраждали. Також у м. Суми ворожий БпЛА влучив у житловий сектор: палала покрівля господарчої будівлі.

Зокрема, постраждала територія кінно-спортивної школи, де проходили заняття для дітей. Унаслідок атаки загинули троє коней.

Саміт G7

Зеленський розповів президенту Бразилії про реальне ставлення росіян до війни
Зеленський розповів президенту Бразилії про реальне ставлення росіян до війни
фото: Офіс президента

Сьогодні, 17 червня, на саміті G7 український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час саміту «Групи семи» лідери держав дійшли спільного висновку щодо позиції Росії в питанні мирних переговорів. За його словами, президент США Дональд Трамп також погодився з тим, що Кремль не демонстрував серйозного бажання вести діалог про припинення війни проти України.

Детальніше про саміт G7 читайте за посиланням.

Завершено розслідування проти Януковича

Після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави
Після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави
фото: ТАСС

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. 

Інші важливі новини

  • Генсек НАТО зробив заяву про постачання ракет для Patriot Україні.
  • Генштаб спростував заяви про нібито удар по автобусу з юними футболістами на Брянщині.
  • Москва вперше за тривалий час почала імпорт палива.
  • Заступник міністра оборони анонсував службові перевірки в ТЦК.

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Теги: Володимир Зеленський Олексій Кулеба Віктор Янукович Генштаб Кабмін Сумщина

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