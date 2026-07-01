WOG запроваджує особливий режим роботи у деяких областях

У Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області запроваджено особливий режим роботи

З 1 липня мережа автозаправних комплексів WOG змінює правила роботи в низці областей України. Рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та з метою захисту клієнтів і персоналу компанії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис компанії у Facebook.

Особливий режим поширюється на АЗК у таких регіонах:

Сумська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Запорізька область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

частина АЗК у Полтавській області.

Які обмеження та правила діятимуть:

усі зазначені АЗК призупинятимуть роботу в період з 21:00 до 07:00;

у нічний час на комплексах повністю вимикатимуть усе зовнішнє освітлення;

у разі оголошення повітряної тривоги відпуск пального припинятиметься. Обмеження стосується і спроб дистанційної заправки через фірмовий сервіс WOG PAY Пальне.

Компанія закликає водіїв заздалегідь планувати свої маршрути. Перевірити актуальний графік роботи конкретного комплексу та доступність дистанційних сервісів у нічні години можна через мобільний застосунок WOG PRIDE або на офіційному сайті перевізника wog.ua.

З міркувань безпеки представники компанії також наполегливо рекомендують автовласникам не залишати свій транспорт поблизу заправок та відмовитися від планування ночівель для великогабаритних вантажівок у безпосередній близькості до об'єктів АЗК.

Як відомо, російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

Посадовець наголосив, що тільки протягом минулої доби були влучання на території чотирьох АЗС. Оператори АЗС розглядають різні варіанти захисту.

Нагадаємо, російська терористична армія протягом ночі атакувала п'ять автозаправних станцій на Дніпропетровщині. Рятувальники показали наслідки.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.