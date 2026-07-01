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Російські удари по АЗС на Чернігівщині стали майже щоденними: деталі від влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російські удари по АЗС на Чернігівщині стали майже щоденними: деталі від влади
Унаслідок влучань російських дронів виникли пожежі на території автозаправних станцій у Чернігівській області
фото: ДСНС Чернігівщини

Протягом минулої доби були влучання на території чотирьох АЗС

Російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана в ефір телемарафону.

Посадовець наголосив, що тільки протягом минулої доби були влучання на території чотирьох АЗС. Оператори АЗС розглядають різні варіанти захисту.

«Водночас зі свого боку – підсилюємо ППО. Так само працюємо в координації з військовими. Лише за перший місяць літа у небі над Чернігівщиною захисники збили 1332 ворожі ударні дрони, ще 136 були локаційно втрачені. Тобто за червень маємо майже 1500 ліквідованих російських БпЛА тільки в нашій області. Це не 100% захисту, на жаль. Більше 100 дронів влучили по житлу, бізнесу, інфраструктурі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська терористична армія протягом ночі атакувала п'ять автозаправних станцій на Дніпропетровщині. Рятувальники показали наслідки.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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Теги: війна Чернігівщина АЗС

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