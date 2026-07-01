РФ протягом ночі атакувала п'ять АЗС на Дніпропетровщині: є загибла і поранені

Унаслідок ударів зайнялися пожежі

Російська терористична армія протягом ночі атакувала п'ять автозаправних станцій на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Унаслідок атаки одна жінка загинула, троє дістали поранень.

«Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. Всюди пошкоджене обладнання. Зайнялися пожежі», – додав Ганжа.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

До слова, російські війська 30 червня ввечері вдарили безпілотником по електровозу в Дніпропетровській області. Завдяки тому, що моніторингова група компанії вчасно виявила повітряну загрозу та попередила локомотивну бригаду, поїзд вдалося оперативно зупинити. Залізничники негайно залишили кабіну та пройшли в укриття, завдяки чому ніхто не постраждав.