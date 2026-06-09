На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, ще понад 10 постраждали
Правоохоронці задокументували наслідки атак
Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебувала 21 громада Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.
У Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула 78-річна жінка. Постраждали восьмирічний хлопчик, жінки віком 41 та 75 років, а також 44-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, вантажний автомобіль, три легкові автомобілі, мотоцикл.
У Середино-Будській громаді внаслідок ворожих обстрілів загинув 71-річний чоловік. Поранення отримав 68-річний чоловік, травмована 33-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.
У Глухівській громаді внаслідок ударів російських БпЛА постраждали чоловіки віком 50, 51, 54 та 54 роки. Пошкоджено легковий автомобіль, приміщення автостанції, майстерню підприємства та житлові будинки.
Водночас у Тростянецькій громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждали дворічний хлопчик та 25-річна жінка. Пошкоджено два житлові будинки, гараж, автомобіль та газопровід.
Також у Хутір-Михайлівській громаді внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона травмовано 56-річного чоловіка. Пошкоджено приватний будинок.
Зокрема, у Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Сумській, Путивльській, Зноб-Новгородській, Березівській, Есманській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, магазини, заклад освіти, транспортні засоби й інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.
Нагадаємо, у результаті масованої російської атаки на Харківщині троє людей загинуло, є постраждалі. У м. Харків внаслідок атаки ударних БпЛА горіли будівлі кафе та комунального підприємства, легкові автомобілі. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, храм, автівки.
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