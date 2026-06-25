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РФ вдарила по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині: є загиблий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині: є загиблий
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
фото: Іван Федоров/Telegram

«Третій приліт у Запоріжжі став трагедією»

Російська терористична армія атакувала локомотиви «Укрзалізниці» в Запоріжжі та Сумській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

«Сьогодні ворог продовжив прицільно бити по локомотивах УЗ. Два удари в Запоріжжі та один на Сумщині. Завчасно вдалось евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією – машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Перцовський зауважив, що всі деталі опрацьовуються. «Рятуємо десятки залізничних команд щотижня, але і кожне життя, яке забрав ворог – трагедія, яка назавжди з нами і яку ніколи не виправити. Ми поруч із рідними і близькими, наша максимальна підтримка і допомога», – додав він.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 25 червня окупанти завдали удару по АЗС в Запоріжжі. Також 25 червня російська терористична армія атакувала одну з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Постраждали четверо цивільних.

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Теги: Запоріжжя війна Укрзалізниця Сумщина

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