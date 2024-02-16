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Росія заявила про відбиття атаки дронів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія заявила про відбиття атаки дронів
фото ілюстративне

У цьому нічному «нальоті» російська сторона традиційно звинувачує Україну

Міністерство оборони РФ заявило про роботу сил та засобів протиповітряної оборони при відбитті у ніч проти 16 лютого нібито атаки дронів у Білгородській області та над акваторією Чорного моря. Про це повідомляє оборонне відомство країни-агресора.

Як стверджують у російському міністерстві, нібито були перехоплені та збиті п'ять безпілотників літакового типу.

У цьому нічному «нальоті» російська сторона традиційно звинувачує Україну. Також вказується про «припинення спроби» повітряної атаки по невказаних об'єктах.

«Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територією Бєлгородської області (1 БПЛА) та над акваторією Чорного моря (4 БПЛА)», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що уранці 15 лютого на Пушкінській площі у Москві горіла будівля майданчика для проведення заходів «Известия Hall». 

За даними росЗМІ, пожежа в «Известия Hall» почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, поки що невідомо. Площа пожежі в будівлі «Известия Hall» вже досягла 1500 квадратних метрів.

Також у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ) сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника. У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.

Теги: росія місцева влада безпілотник

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