Литва передасть Україні новий пакет допомоги

Литва передасть Україні морські радари та протитанкові боєприпаси



Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 19 вересня взяв участь у засіданні в форматі «Рамштайн» і представив новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомила пресслужба литовського міністерства оборони.

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Пакет складатиметься з систем підриву, радарів морського спостереження та боєприпасів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf»

Окрім цього, в Литві з вересня ремонтуватимуть танки Leopard для України.

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Під час «Рамштайну» Анушаускас зустрівся з новим українським колегою Рустемом Умєровим, а також підписав декларацію про підтримку коаліції з підтримки України в галузі інформаційних технологій, або «ІТ-коаліцію», яка допомагатиме кібербезпеці ЗСУ.

Водночас міністр оборони Литви відзначив важливість коаліції з розмінування в Україні, яка зараз створюється, і закликав інші країни приєднатися до неї, «зробивши свій внесок у вигляді тренувань, обладнання або фінансових внесків».

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров підбив перші підсумки 15-ї зустрічі Контактної групи з оборони України. За його словами, він провів «продуктивні зустрічі» на полях події на авіабазі Рамштайн. Також міністр заявив, що головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона; артилерія; авіація; ВМС; бронетехніка.

Умєров закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. За його словами, партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.