У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи

Дізнавшись від матері про конфлікт із її співмешканцем, 18-річний юнак вирішив власноруч розібратися з нетверезим опонентом

У Білій Церкві на Київщині затримано чоловіка, який, за інформацією слідства, ледь не вбив сина своєї співмешканки. Зловмисник під час конфлікту тричі вдарив ножем потерпілого. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини, інформує «Главком». Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

За словами правоохоронців, про злочин, який стався у місті Біла Церква, їм повідомила 51-річна мати постраждалого хлопця. Між нею та підозрюваним виник конфлікт, про що вона розповіла своєму 18-річному синові.

«Останній вирішив зʼясувати з 56-річним фігурантом, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, стосунки. Між ними виникла суперечка, під час якої юнак вдарив співмешканця матері кулаком в обличчя. Зловмисник взяв ножа та завдав ним три удари в шию, спину та тулуб хлопця», – додали в поліції.

Зловмисника затримали, а потерпілого одразу доправили до лікарні, де його прооперували. Зараз загрози його життю немає.

За фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

