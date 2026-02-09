Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи
Нападника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу
фото: поліція Київщини

Дізнавшись від матері про конфлікт із її співмешканцем, 18-річний юнак вирішив власноруч розібратися з нетверезим опонентом

У Білій Церкві на Київщині затримано чоловіка, який, за інформацією слідства, ледь не вбив сина своєї співмешканки. Зловмисник під час конфлікту тричі вдарив ножем потерпілого. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини, інформує «Главком». Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

За словами правоохоронців, про злочин, який стався у місті Біла Церква, їм повідомила 51-річна мати постраждалого хлопця. Між нею та підозрюваним виник конфлікт, про що вона розповіла своєму 18-річному синові.

«Останній вирішив зʼясувати з 56-річним фігурантом, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, стосунки. Між ними виникла суперечка, під час якої юнак вдарив співмешканця матері кулаком в обличчя. Зловмисник взяв ножа та завдав ним три удари в шию, спину та тулуб хлопця», – додали в поліції.

Зловмисника затримали, а потерпілого одразу доправили до лікарні, де його прооперували. Зараз загрози його життю немає.

За фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд столиці виніс вирок 39-річній жінці, яка під час сварки жорстоко розправилася зі своїм коханим. За вчинене вбивство вона проведе за ґратами сім років. Кривавий інцидент стався у липні 2025 року в одній із квартир Дніпровського району. Під час чергового конфлікту жінка схопила ніж і завдала 34-річному співмешканцю дев'ять ударів. Від отриманих ран чоловік помер на місці ще до приїзду медиків «швидкої». Слідство з’ясувало цікаві деталі життя засудженої

Теги: Київщина конфлікт Біла Церква злочин поліція розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині
Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго
17 сiчня, 11:56
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
22 сiчня, 05:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 4 лютого 2026 року
3 лютого, 21:42
Поліція повідомила, що безпілотник не містить вибухівки й не становив небезпеки
У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон
17 сiчня, 19:51
Калашник: EcoFlow буде передано до пунктів незламності, які доукомплектовуються для збільшення автономності
На Київщину прибули 60 EcoFlow, закуплені за чеські гроші: де їх буде встановлено
19 сiчня, 11:36
Столичні правоохоронці затримали 44-річного громадянина Норвегії
У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
29 сiчня, 15:34
Якщо провину колишнього чиновника доведуть у суді, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з обмеженням права обіймати певні посади
У Гостомелі викрито схему розкрадання коштів на відновлення житла
5 лютого, 17:01
Вогнеборці ліквідували пожежу на складі Roshen
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
7 лютого, 11:42
Моторошна ДТП на Здолбунівській 25 квітня 2025року: у Києві зіштовхнулися два позашляховики
Поліція назвала основні причини аварій на Київщині у 2025 році
Сьогодні, 11:19

Новини

На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на камери (відео)
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на камери (відео)
У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи
У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину
Держава повернула 24 гектари лісу під Києвом, які належали родині Медведчука
Держава повернула 24 гектари лісу під Києвом, які належали родині Медведчука
Інспектора Дніпровської РДА затримано за вимагання хабаря з власника автоматів із водою
Інспектора Дніпровської РДА затримано за вимагання хабаря з власника автоматів із водою
Як підготувати столицю до зими після удару по ТЕЦ-4? Експерт назвав головне правило
Як підготувати столицю до зими після удару по ТЕЦ-4? Експерт назвав головне правило

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua