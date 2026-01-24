Переговори України, Росії та США завершилися: перші підсумки

«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були «позитивними» та «конструктивними»

Черговий раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі наступного тижня

Тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст видання Axios Барак Авід з посиланням на українських чиновників.

«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були «позитивними» та «конструктивними», повідомили мені українські посадовці», – написав він.

За словами журналіста, черговий раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Пропагандисти російського державного агентства ТАСС з посиланням на власні джерела підтвердили, що переговори в Абу-Дабі будуть продовжені найближчими днями.

Російські джерела стверджують, що зустріч не пройшла безрезультатно.

«Про результати переговорів щодо України в Абу-Дабі оголосять уповноважені особи у столицях», – повідомило джерело ТАСС.

Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжується другий раунд надважливих тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Попри сподівання міжнародної спільноти, станом на 24 січня сторони не демонструють готовності до поступок, а дискусії навколо територіальних питань зайшли у глухий кут.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що під час першого раунду в Абу-Дабі Україна отримала «частину відповідей» від російської сторони, проте деталі залишилися неоголошеними. Глава переговорної групи Рустем Умєров пояснив, що наразі обговорюються технічні параметри завершення війни та «логіка подальшого процесу», проте фундаментальні розбіжності залишаються.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі.

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.